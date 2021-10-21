Юный фанат «Локомотива» рассказал, как получил медаль РПЛ от Семина

Болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов рассказал, как бывший главный тренер команды Юрий Семин отдал ему серебряную медаль чемпионата России за сезон-2019/2020

«Я побежал к нему, стал вместе со всеми кричать: «Только Сёмин Юрий Палыч!» И он решил мне подарить медаль», — цитирует Климова «Чемпионат.com».

Специальная церемония награждения прошла перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды. По мнению специалиста, «железнодорожники» не смогут отбить деньги, потраченные на приобретение футболистов.