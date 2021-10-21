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Юный фанат «Локомотива» рассказал, как получил медаль РПЛ от Семина

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РИА Новости

Болельщик московского «Локомотива» Игорь Климов рассказал, как бывший главный тренер команды Юрий Семин отдал ему серебряную медаль чемпионата России за сезон-2019/2020

«Я побежал к нему, стал вместе со всеми кричать: «Только Сёмин Юрий Палыч!» И он решил мне подарить медаль», — цитирует Климова «Чемпионат.com».

Специальная церемония награждения прошла перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Семин раскритиковал трансферную кампанию столичной команды. По мнению специалиста, «железнодорожники» не смогут отбить деньги, потраченные на приобретение футболистов.

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Футбол. Лига Европы
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