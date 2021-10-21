Роналду эмоционально отреагировал на победу над «Аталантой» в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram эмоционально отреагировал на победу манкунианцев в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы — Люди. Объединившись, мы никогда не сдадимся! Это Олд Траффорд!», — написал Роналду.

Напомним, встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

Ранее Роналду установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.