Роналду установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (3:2) и установил новый рекорд турнира. Об этом сообщает Squawka.

Португальский форвард поразил ворота 38 клубов, поставив рекорд Лиги чемпионов. До этого никому не удавалось забить такому количеству команд.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой».

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

Cristiano Ronaldo has now scored against 38 different teams in the Champions League, more than any player has managed in the competition's history.



Only 17 players have scored 38+ European Cup goals. pic.twitter.com/kSRm3kAmDM