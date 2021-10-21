Деменко: не понимаю, что Витория мог сказать в перерыве, чтобы «Спартак» развалился

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о поражении команды от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:4. Он выразил удивление в связи с тем, что красно-белые сыграли два разных тайма и провалились во второй половине встречи.

«Вообще, мне понравился «Спартак», я не ожидал, что он начнет так резко. Но потом, когда «Лестер» отыграл один мяч и команды ушли на перерыв, я не знаю, что Руй Витория сказал футболистам. Мы увидели совсем другую команду, не было уже той игры, что мы видели в первом тайме. Было какое-то спокойствие, и за это «Лестер» наказал «Спартак». Мы увидели, что красно-белые уже не знали, что делать. «Лестер» контролировал игру, и даже несмотря на то, что «Спартак» забил в концовке, он уже не показывал того, что мы хотели видеть», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Специалист отметил, что остается неясным роль Руя Витории. По мнению Деменко, именно после его слов в перерыве «Спартак» поменял игру, за что и поплатился — и здесь встает вопрос, что именно говорил Витория.

«Что произошло с командой, тяжело сказать. Хотя первые минут 30 «Спартак» полностью контролировал ход матча, но 30 минут — не 90. И для меня было удивительно, что произошло. Мы знали, что «Лестер» — сильная команда. Но «Спартак» хорошо проявил себя с «Наполи», в последних играх в чемпионате России тоже он показал свой уровень. И здесь я не могу понять, что такого мог Витория сказать в перерыве, чтобы команда развалилась», — недоумевает Деменко.

«Спартак» в матче с «Лестером» вел со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева и Джордана Ларссона, но затем пропустил четыре мяча подряд — автором покера в составе гостей стал Патсон Дака. Соболев в концовке забил еще один мяч, но добиться большего москвичи не смогли.

После трех туров Лиги Европы «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что команде будет крайне сложно бороться за выход в плей-офф Лиги Европы.