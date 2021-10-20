«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой» благодаря голу Роналду

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту» из Бергамо в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

В параллельном матче французский «Лилль» сыграл вничью с испанской «Севильей» — 0:0. Испанцы с тремя очками занимает второе место в группе G. «Лилль» с двумя баллами занимает третье место.

Ранее сообщалось, что «Барселона» переиграла киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 3:2

Голы: 0:1 — Пашалич, 15; 0:2 — Демирал, 29; 1:2 — Рашфорд, 53; 2:2 — Магуайр, 75; 3:2 — Роналду, 81.

Группа G. 3-й тур

«Лилль» (Лилль, Франция) — «Севилья» (Севилья, Испания) — 0:0