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Игрок «Лестера» Дака заявил, что ему было сложно забить четыре мяча «Спартаку»

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РИА Новости

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака высказался о покере в ворота московского «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Замечательная игра! Это было непросто, но мы показали характер, вступали в единоборства. Здорово, что в итоге мы одержали победу. Возможно, мои голы выглядели легко, но это не так. Я знаю свои сильные качества и стараюсь играть на них. Я был полностью сконцентрирован на игре и результате. Это мой первый покер, и надеюсь, что не последний», — цитирует Дака «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о причинах поражения красно-белых в домашнем матче против «Лестера».

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Футбол. Лига Европы
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