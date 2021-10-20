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Гаджиев: Рассказов ошибался так, как не имеют права ошибаться даже во второй лиге

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев остался разочарован игрой защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Все четыре мяча в ворота красно-белых забил Патсон Дака, и каждый раз он освобождался в зоне Рассказова.

«Так нельзя играть. Понятное дело, что любой защитник не должен упускать игрока за спину. Потому что если соперник принял мяч перед тобой, у тебя еще есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна. И потом защитник бежит, догоняет — и зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достает? Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что премьер-лиги, а первого или второго дивизиона.

Проходит гол со стороны Рассказова — он пытается догнать, подкатывается и выключается из игры. Чего ты катишься? Очевидно было, что он мяч не достает, но если не достает, все равно надо бежать до конца», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

«Спартак» выигрывал по ходу матча со счетом 2:0 после голов Александра Соболева и Джордана Ларссона, но покер Даки перечеркнул их усилия. Соболев сумел отличиться и во второй раз, но финальный свисток зафиксировал победу «Лестера».

Ранее Гаджиев раскритиковал оборону «Спартака» за ошибки, допущенные в матче.

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Футбол. Лига Европы
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