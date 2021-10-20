Представители «Ак Барс Арены» подали в суд на «Рубин» за долг в 44,5 млн рублей

Представители «Ак Барс Арены» подали иск к футбольному клубу «Рубин» в Арбитражный суд Республики Татарстан. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Причиной обращения в суд стал долг футбольного клуба в размере 44,5 млн рублей.

В августе 2021 года главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». Он отметил, что на поле проводятся различные мероприятия, не связанные со спортом. В ответ представители стадиона заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, а также чемпионата мира 2018 года. В 2023 году сооружение примет Суперкубок УЕФА 2023.

Ранее генеральный директор команды из столицы Татарстана Рустем Сайманов подтвердил, что у клуба имеется задолженность перед стадионом.