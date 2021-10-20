Шахматистка Костенюк: мне тяжело обсуждать фильм про Карпова и Корчного из-за сестры

Шахматистка Александра Костенюк поделилась ожиданиями от фильма, посвященного противостоянию Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Она призналась, что ей тяжело говорить об этом проекте, поскольку над сценарием фильма работала ее сестра, но в итоге вся ее работа оказалась невостребованной.

«У меня тут личная история. Моя сестра много лет работала над сценарием фильма именно про этот матч. Она ездила в Швейцарию, брала интервью у Виктора Львовича Корчного, разговаривала и с Анатолием Евгеньевичем Карповым. Ею была проведена огромная работа, и Карпов тоже об этом знал.

Но в какой-то момент возник вопрос, откуда брать бюджет, и этот вопрос не удалось решить. И позже ей стало известно, что по этому матчу будет снят фильм совершенно другой компанией и с другим сценарием. Соответственно, она очень тяжело это восприняла. Поэтому я не готова об этом много говорить.

Безусловно, я его посмотрю, потому что я очень люблю шахматные фильмы. Мне удивительно, что у нас в стране не так много их снимается – даже странно. После фильма «Гроссмейстер», который был положен на полку, были ли еще какие-то? Конечно, радостно, что в нашей стране наконец-то снимут фильм про шахматы. И в то же время, мне обидно, потому что я оказалась внутри этой истории.

У нас ведь много выдающихся матчей было в стране – можно было снять фильм и про какой-то другой. Но почему-то был выбран именно тот, над которым уже шла работа, и получилось все несколько некрасиво. Тем не менее, надеюсь, что фильм получится хороший, благо, там и актерский состав замечательный. Скоро увидим результат», — сказала Костенюк «Газете.Ru».

«Чемпион мира» — предстоящий российский драматический фильм режиссера Алексея Сидорова. Фильм расскажет о шахматном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в октябре 1978 года на курорте Багио на Филиппинах.

Ранее Александра Костенюк высказалась об иске знаменитой шахматистки Ноны Гаприндашвили против создателей сериала «Ход королевы».