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Губерниев о дисквалификации Мусэрского: здорово, что проверяют все эти старые истории

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации волейболиста японского «Сантори Санбердз» Дмитрия Мусэрского за употребление допинга.

«Спортсмен должен быть максимально внимательным. Не думаю, что там речь идет о каком-то серьезном допинге. Однако с учетом того, что прошло восемь лет, каждый спортсмен должен быть готов, что его старую или не очень старую пробу вскроют.

Если Мусэрский что-то не так сделал, он дисквалифицирован по праву, пока не докажет обратное. Да, девять месяцев — не так страшно. Как показывает практика, что чем дальше ты влезаешь в эти дебри, тем может быть хуже. Поэтому можно понять его решение не оспаривать наказание.

Давайте будем честны, борьба с допингом идет, не он первый, не он последний. Наоборот, здорово, что проверяют все эти старые истории и грехи становятся явными, если они были.

Конечно, бывают и случайности — вещества ведь могут попасть в организм как угодно, спортсмен может быть совсем ни при чем, но такова их жизнь», — приводит слова комментатора Sport24.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения Мусэрского стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.

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