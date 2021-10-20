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Шахматистка Костенюк: вернуть корону в Россию – это не мой случай, играю для себя

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Александра Костенюк благодаря победе на Кубке мира вошла в число участников турнира претендентов и получит возможность вновь побороться за женскую мировую шахматную корону. Она призналась, что для нее это стало неожиданностью, и цели выиграть чемпионское звание у нее нет.

«Друзья не дадут соврать: когда у меня в этом году был день рождения, я объявила, что как профессионала с большой буквы я себя не воспринимаю и вообще подумываю о том, чтобы закончить карьеру. Может быть, и закончила бы – в смысле борьбы за титул.

Да, я могу поехать и сыграть – и, возможно, даже выиграть. Но борьба за звание – это совсем другая подготовка, другой уровень вовлеченности и работы. И я не уверена, что я к этому готова сейчас. Для меня то, что я попала в кандидатский турнир, который должен состояться весной 2022 года, неожиданно. Что делать с этой ситуацией, у меня еще не было времени сесть и обдумать.

Знаю, что многие ждут от меня победы – мол, я непременно должна выиграть, побороться за корону. Я не могу обещать, я и лет пять назад не думала о таком. Понятно, что я нахожу в себе силы и стремление бороться. Но я бы, честно говоря, не стала на себя ставить и ждать сверхпобед, потому что я совершенно по-другому стала смотреть на шахматные турниры.

И когда я играю, даже если это Кубок мира или кандидатский турнир, я не могу сказать, что играю ради короны. Вернуть корону в Россию – это не мой случай. Я уже много чего в Россию привезла и сейчас играю, можно сказать, для себя», — сказала Костенюк «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам в испанском Ситжесе, победив в финальном поединке команду Индии.

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