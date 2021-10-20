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Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинга

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РИА «Новости»

Российский волейболист японского клуба «Сантори» Дмитрий Мусэрский получил дисквалификацию из-за антидопинговых нарушений. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что причиной отстранения стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду он Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Мишина, временно отстраненная от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, рассказала, что с ней произошло.

Спортсменка была отстранена с 16 октября до выяснения обстоятельств.

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