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Главный тренер «Спартака» Витория высказался об ошибках Максименко

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибки голкипера Александра Максименко в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо», который завершился вничью 2:2, причем красно-белые по ходу матча проигрывали 0:2.

«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое. Все наши голкиперы работают, с ними всегда можно поговорить. Мы можем поговорить с каждым, это не значит, что кто-то совершил ошибку или кто-то молодец», — сказал Витория на предматчевой пресс-конференцией перед игрой Лиги Европы с «Лестером».

В минувшие выходные «Спартак» принимал на своем поле «Динамо» в старейшем московском дерби. Матч завершился вничью 2:2. В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, имея в активе 17 баллов.

«Спартак» сыграет с «Лестером» с рамках Лиги Европы 20 октября, матч начнется в 17.30 мск.

Ранее Витория заявил, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в матче Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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