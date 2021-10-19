Игрок академии «Локомотива» написал жалобу на тренера из-за оскорблений

«Чемпионат» опубликовал письмо игрока академии «Локомотива» 2005 года рождения Степана Бердникова на имя генерального директора клуба Владимира Леонченко, в котором игрок жалуется на тренера вратарей Дмитрия Екимова, который позволил себе оскорбления в адрес игрока.

«8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашел в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович. Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задает вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?» Он продолжил: «Когда ты встаешь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом», — написано в тексте письма.

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19 октября на специальной пресс-конференции руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о задачах, которые перед ним поставил совет директоров клуба.

После 11 туров «Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшие выходные команда провела первый матч под руководством немецкого тренера Маркуса Гиздоля, которого назначили вместо покинувшего клуб по собственному желанию серба Марко Николича. Под руководством Николича, «железнодорожники» взяли серебро и бронзу чемпионата России, а также выиграли национальный Кубок.

Ближайший матч красно-зеленые проведут 21 октября со стамбульским «Галатасараем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что новое руководство хочет заработать, а результаты клуба для них вторичны.