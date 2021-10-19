Экс-капитан «МЮ» призвал Роналду и Фернандеша перестать негативно реагировать на партнеров

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, комментируя поражение манкунианцев от «Лестера» (2:4), заявил, что ему не понравились негативные жесты Криштиану Роналду и Бруно Фернандеша в адрес одноклубников. Слова Невилла передает Sky Sports.

«Наблюдал за Роналду и Фернандешем… Я видел, как они размахивали руками на товарищей по команде, что мне не понравилось, и это нужно прекратить. Эта команда плохо реагирует на голы. Если они пропускают, то начинают вести себя как дети и заниматься своими делами. Если они забивают гол, то выпячивают грудь, и их эго выходит наружу», — сказал Невилл.

Ранее бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что Роналду не входит в пятерку лучших игроков в истории.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.