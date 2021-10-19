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Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет

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Depositphotos

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Брайан Гассауэй скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на платформе GoFundMe для сбора средств на расходы на похороны.

«С тяжелым сердцем и глубокой печалью мы объявляем о кончине нашего дорогого друга и наставника Брайана Гассауэя. Очень немногие люди имеют мужество следовать своей мечте. Брайан был одним из них. Он испытывал себя по всему миру против одних из лучших бойцов на планете, выступая в UFC, Bellator, WEC и т. д» — говорится в сообщении.

Причина смерти бойца неизвестна.

Гассауэй выступал в UFC, World Extreme Cagefighting и Bellator.

В своей карьере он одержал 29 побед при 20 поражениях. В 2018 году он был включен в Зал славы боевых искусств Иллинойса.

Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC.

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