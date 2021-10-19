«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» благодаря голу Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (ОТ).

Счет в первом периоде открыл шведский нападающий «Нью-Йорка» Мика Зибанежад. В начале второй двадцатиминутки форвард «Торонто» Майкл Бантинг сравнял счет. Ассистировали ему Морган райли и Джон Таварес. Победную шайбу в овертайме забил российский нападающий Артемий панарин с передачи Зибанежада.

Таким образом, «Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс» набрали по пять очков в четырех матчах. Хоккеисты «Нью-Йорка» располагаются на втором месте, а «Торонто» занимает третью строчку.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Нэшвиллом» 22 октября. «Торонто» 23 октября проведет встречу с «Сан-Хосе».

Национальная хоккейная лига

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бантинг, 21:36. — Зибанежад, 13:50. Панарин, 63:48.

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