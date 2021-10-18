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Трояновский о работе Хабиба во главе Eagle FC: он реализует свои желания и возможности

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский оценил работу непобежденного экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова во главе промоушена Eagle FC. Накануне в главном бое вечера турнира EFC 42 Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова — Трояновский отметил уважительное отношение Нурмагомедова к Шлеменко и заметил, что для лиги является безусловным плюсом, что ей руководит такой спортсмен.

«Лигу возглавил Хабиб, и это положительный момент. Это тот человек, который разбирается в этом деле очень хорошо. Правильно делает, продвигает хороший образ жизни. Он отметил в интервью, что уважительно относится и к Александру Шлеменко. Хабиб — молодец. Есть желания и возможности, и он их реализует», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Александр Шлеменко одержал победу над Артуром Гусейновым единогласным решением судей, при этом еще в первом раунде он сломал запястье. В интервью «Газете.Ru» Шлеменко заявил, что намерен побороться за чемпионский пояс Eagle FC — бой за титул должен состояться в начале 2021 года.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру прошлой осенью победой над американцем Джастином Гейтжи. Он ушел из смешанных единоборств непобежденным — рекорд Хабиба составляет 29 побед и ни одного поражения.

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