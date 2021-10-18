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Цзю: Шлеменко уже в критическом возрасте, но у него есть мотивация, которая им движет

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу Александра Шлеменко над Артуром Гусейновым на турнире по смешанным единоборствам EFC 42. Цзю подчеркнул, что Шлеменко тактически правильно подошел к этому поединку.

«Рад за Сашу, он хорошо отработал и выиграл за счет правильной тактики. Бой может по-разному сложиться. Всегда надо создавать стратегию и быть готовым к тому, что все может поменяться. Выигрывает тот, кто может быстрее адаптироваться к ситуации и проявляет определенное мастерство», — сказал Цзю «Газете.Ru».

Шлеменко после боя пообещал, что еще заявит о себе. 37-летний боец намерен побороться за чемпионский пояс промоушена Eagle FC. Цзю заметил, что Александр уже в том возрасте, когда многие заканчивают карьеру, но он может драться до тех пор, пока сохраняется желание и мотивация.

«У Шлеменко возраст уже критический, можно так назвать. Но если он хочет драться, если еще есть мотивация, которая движет его вперед, могу только пожелать удачи. Вот как только он потеряет этот огонечек, тогда уже не стоит выступать», — заключил Цзю.

Ранее Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих взаимоотношениях с Артуром Гусейновым.

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