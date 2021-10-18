Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Финансовый аналитик Фурса назвал газовую политику Украины «методами Шарикова» 13:49
В «Газпроме» оценили запасы газа в подземных хранилищах Европы 13:47
В Aurora прокомментировали срыв концерта Васи Обломова 13:46
Машино-места в Москве стали стоить как хорошая «однушка» в Твери 13:42
В октябре подорожали машины сразу 25 автопроизводителей 13:39
Сборная России поедет на Олимпиаду в Пекин без главы штаба 13:39
Россиянин закопал два миллиона по просьбе мошенников 13:38
«Ъ»: москвичи обратились в прокуратуру из-за тестов... 13:35
«Газпром» не бронировал мощности для транзита газа через Украину... 13:31
Басков объяснил, почему решился на дебют в шансоне 13:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Жамнов объяснил назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

По его мнению, одним из преимуществ действующего обладателя Кубка Гагарина будет знание игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У меня был долгий разговор с Ильей. Он знает всех ребят, у него огромный опыт. Думаю, он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я.

В данный момент Илья сконцетрирован на работе менеджера. Как в дальнейшем сложится его карьера — это к нему вопросы. До Олимпиады он не будет ни с кем подписывать контракт в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — приводит слова Жамнова Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Кожевников положительно воспринял назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях