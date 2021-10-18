Жамнов объяснил назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

По его мнению, одним из преимуществ действующего обладателя Кубка Гагарина будет знание игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У меня был долгий разговор с Ильей. Он знает всех ребят, у него огромный опыт. Думаю, он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я.

В данный момент Илья сконцетрирован на работе менеджера. Как в дальнейшем сложится его карьера — это к нему вопросы. До Олимпиады он не будет ни с кем подписывать контракт в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — приводит слова Жамнова Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Кожевников положительно воспринял назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России.