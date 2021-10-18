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Шлеменко объяснил, почему Гусейнов играл на публику во время боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» оценил стиль ведения боя Артура Гусейнова в главном поединке на турнире EFC 42.

«Пытался ли он играть на публику, стоя в клинче? Мне странно делать какие-то выводы за Артура. Получается, он говорит одно, делает другое. Может быть, он себя раскручивал.

По клинчу хочу сказать тем людям, которые, может быть, предъявляют претензии – поймите: клинчи должен разнимать рефери. А он не разнимал. Я ему сколько раз говорил: разними, давай разойдемся. Еще раз говорю, я не хотел таскать эту тушу на себе. И, думаю, рефери мог побольше нас разнимать, и все», — заявил Шлеменко.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее Александр Шлеменко рассказал, как победил Артура Гусейнова со сломанной рукой.

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