Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Возвращение киноэкипажа состоялось под песню «Трава... 17.10.2021, 23:55
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» 17.10.2021, 23:46
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина 17.10.2021, 23:42
Бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за... 17.10.2021, 23:38
В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света... 17.10.2021, 23:25
Тактаров о поражении Исмаилова: водитель розового мерседеса — вот это... 17.10.2021, 23:24
Грета Тунберг неожиданно спела «Never Gonna Give You Up» 17.10.2021, 23:24
Хабиб прокомментировал свою шутку о медали от Бастрыкина 17.10.2021, 23:16
Российский хоккеист рассказал о жизни в Канаде 17.10.2021, 23:09
Музыкант-математик создал музыку, основанную на данных из черных дыр 17.10.2021, 23:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Хабиб одобрил проведение боя Минеев — Шлеменко

close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал идею провести бой между чемпионом AMC Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко. Слова Хабиба передает «Матч ТВ».

«Думаю, что бой реален. Шлеменко сейчас претендент на пояс у нас… Но вообще я за. Во-первых, этот бой очень интересен публике. Это огромный бой. Думаю, что более крупного боя в российском MMA нет. Если они захотят, мы можем сесть за стол переговоров.

Реванш Минеева с исмаиловым? Думаю, что бой со Шлеменко более реален. Маге надо пару боев провести для реванша», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Александр Шлеменко единогласным решением одержал победу над Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42.

Минеев техническим нокаутом одержал победу над Магомедом Исмаиловым в главном бою AMC Fight Nights.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях