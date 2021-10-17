Хабиб одобрил проведение боя Минеев — Шлеменко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал идею провести бой между чемпионом AMC Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко. Слова Хабиба передает «Матч ТВ».

«Думаю, что бой реален. Шлеменко сейчас претендент на пояс у нас… Но вообще я за. Во-первых, этот бой очень интересен публике. Это огромный бой. Думаю, что более крупного боя в российском MMA нет. Если они захотят, мы можем сесть за стол переговоров.

Реванш Минеева с исмаиловым? Думаю, что бой со Шлеменко более реален. Маге надо пару боев провести для реванша», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Александр Шлеменко единогласным решением одержал победу над Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42.

Минеев техническим нокаутом одержал победу над Магомедом Исмаиловым в главном бою AMC Fight Nights.