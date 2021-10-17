Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису 00:02
Возвращение киноэкипажа состоялось под песню «Трава... 17.10.2021, 23:55
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» 17.10.2021, 23:46
В Раде рассказали, чем Зеленский хочет шантажировать Путина 17.10.2021, 23:42
Бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за... 17.10.2021, 23:38
Хабиб одобрил проведение боя Минеев — Шлеменко 17.10.2021, 23:33
В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света... 17.10.2021, 23:25
Грета Тунберг неожиданно спела «Never Gonna Give You Up» 17.10.2021, 23:24
Хабиб прокомментировал свою шутку о медали от Бастрыкина 17.10.2021, 23:16
Российский хоккеист рассказал о жизни в Канаде 17.10.2021, 23:09
Бесплатная ставка 1000 р.

Тактаров о поражении Исмаилова: водитель розового мерседеса — вот это его уровень

close
100%
AMC

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров, говоря о поражении Магомеда Исмаилова от Владимира Минеева в главном мою AMC Fight Nights, заявил, что уровень проигравшего бойца — водитель розового мерседеса. Слова Тактарова передает РБК.

«Пройдет полгода и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом: водитель розового мерседеса — вот это его уровень. Он там может функционировать еще лет 10, зарабатывать, раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу, такой раскрут. Чем он будет еще заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребенка так тренировали», — сказал Тактаров.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал Магомеда Исмаилова после его поражения.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях