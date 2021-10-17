Тактаров о поражении Исмаилова: водитель розового мерседеса — вот это его уровень

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров, говоря о поражении Магомеда Исмаилова от Владимира Минеева в главном мою AMC Fight Nights, заявил, что уровень проигравшего бойца — водитель розового мерседеса. Слова Тактарова передает РБК.

«Пройдет полгода и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом: водитель розового мерседеса — вот это его уровень. Он там может функционировать еще лет 10, зарабатывать, раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу, такой раскрут. Чем он будет еще заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребенка так тренировали», — сказал Тактаров.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поддержал Магомеда Исмаилова после его поражения.