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Российская фигуристка Попова сравнила победу Team Spirit на ЧМ по Dota 2 с золотом Олимпиады

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@team__spirit/Instagram

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию Бетина Попова в комментарии «Газете.Ru» поделилась впечатлениями от первой в истории победы российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионата мира по игре Dota 2.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG LGD со счетом 3:2. Российский коллектив выиграл две первые карты, затем дважды уступил, но в решающей игре вновь оказался сильнее.

«Я шесть дней смотрела весь турнир. Болела за наших Team Spirit с самого начала, и еще моими фаворитами были Team Secret. Ребята невероятные молодцы, просто нет слов, чтобы передать все эмоции! Не представляю, насколько тяжелым выдался у них этот день.

Во время третьей карты я сидела на прямом эфире у «Спорт-экспресса» (Попова комментировала произвольную программу Анны Щербаковой, Майи Хромых и Софьи Самодуровой на Budapest Trophy. — «Газета.Ru»), но на телефоне одновременно с трансляцией соревнований по фигурному катанию шла и трансляция финала International. Очень рада, что смогла посмотреть четвертую карту уже дома на большом экране.

Я искренне верила, что ребята могут выиграть. На таком кураже от серии побед неудивительно, что они стали чемпионами (до выхода в финал Team Spirit обыграли пять команд подряд. — «Газета.Ru»).

Причем они не считались фаворитами в матче с PSG — от них победы никто не ждал, но мы очень верили. Не уверена, что в фигурном катании есть турнир, который можно было бы сравнить с The International. Только если Олимпиада!» — сказала Попова.

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