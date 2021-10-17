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Вратарь ЦСКА Акинфеев установил уникальное достижение

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РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл за армейский клуб в статусе капитана в 400-й раз. Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

Капитанский юбилей Акинфеева произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (1:0).

Акинфеев является капитаном ЦСКА с 2008 года.

ЦСКА после десяти стартовых туров занимает четвертую строчку с 20 очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

23 октября армейская команда на своем поле примет самарские «Крылья Советов».

Ранее Игорь Акинфеев назвал самого самоотверженного футболиста, с которым ему доводилось играть в армейском клубе.

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Футбол. Чемпионат России
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