Боксер Трояновский о драке Макгрегора с диджеем: наверное, постоянно свой вискарь употребляет

Российский боксер Эдуард Трояновский высказался об инциденте с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. В Италии тот напал на местного диджея и сломал ему нос. По словам пострадавшего, ничего не предвещало подобного, тем более что до этого они мирно общались с ирландским бойцом. Трояновский не исключил, что Макгрегор в этот момент находился в измененном состоянии сознания.

«Если это действительно было так и в том ключе, что они общались, а потом он напал на собеседника… Ну как профессиональный боец так может? Я считаю, что это неправильно. Может быть, он был в состоянии какого-то опьянения — алкогольного или наркотического. Но здравомыслящий профессиональный боец мирового уровня себе такое, я думаю, позволять не будет», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Эдуард привел в пример звезд российского бокса, которые, будучи профессионалами, ни разу не были замешаны в подобных инцидентах. Трояновский допустил, что агрессия Макгрегора может быть связана либо с психическими проблемами, либо с употреблением алкоголя. Ирландец ранее производил виски, и, хотя он продал производство, любовь к этому напитку могла сохраниться, тем более что он ее неоднократно демонстрировал — в частности, употребляя виски на пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.

«Наверное, тут нужно уже диагноз ставить. Посмотрите на наших бойцов или боксеров. Мировые звезды: Поветкин, Лебедев, Гриша Дрозд — где-нибудь за нами такое было? Конечно, нет, все адекватные. Может быть, действительно у Конора это уже диагноз. Или свой вискарь постоянно употребляет, и это побочная реакция», — резюмировал Трояновский.

Ранее Трояновский предсказал победу Шлеменко в поединке с Гусейновым.