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«Аталанта» Миранчука уверенно обыграла «Эмполи»

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Reuters

«Аталанта» в матче восьмого тура чемпионата Италии уверенно обыграла «Эмполи» со счетом 4:1.

Словенский полузащитник Йосип Иличич оформил дубль. Также в составе «Аталанты» отличился колумбиец Дуван Сапата. Защитник «Эмполи» Маттиа Вити записал на свой счет автогол.

Таким образом, «Аталанта» занимает шестое место, имея в активе 14 очков. «Эмполи» располагается на восьмой строчке с девятью очками. Возглавляет таблицу «Милан», который набрал 22 очка.

В следующем матче Серии А команда из Бергамо встретится с «Удинезе» 24 октября. «Эмполи» 23 октября встретится с «Салернитаной».

Российский полузащитник Алексей Миранчук не появился на поле.

Серия А. Восьмой тур.
«Эмполи» (Эмполи) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:4
Голы: 0:1 — Иличич, 11; 0:2 — Иличич, 26; 1:2 — Ди Франческо, 30; 1:3 — Вити (автогол), 49; 1:4 — Сапата, 89.

Ранее «Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме.

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Футбол. Чемпионат Италии
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