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«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме

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Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» в матче восьмого тура чемпионата Германии разгромила «Байер» со счетом 5:1.

Все мячи мюнхенского клуба были забиты в первом тайме. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю. Также забитым мячом отметился Томас Мюллер. Единственный мяч в составе «Байера» забил чешский нападающий Патрик Шик.

В следующем матче Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» 23 октября. «Байер» на своем поле примет «Майнц» 30 октября.

Таким образом, «Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 19 очков. «Байер» располагается на третьем месте с 16 очками. На втором месте находится дортмундская «Боруссия», которая набрала 18 баллов.

Бундеслига. Восьмой тур.
«Байер» — «Бавария» (1:5)
Голы: 0:1 — Левандовски, 4; 0:2 — Левандовски, 30; 0:3 — Мюллер , 34; 0:4 — Гнабри, 35; 0:5 — Гнабри; 1:5 — Шик, 55.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски попросил руководство клуба о трансфере.

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Футбол. Чемпионат Германии
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