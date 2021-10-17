«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме

Мюнхенская «Бавария» в матче восьмого тура чемпионата Германии разгромила «Байер» со счетом 5:1.

Все мячи мюнхенского клуба были забиты в первом тайме. Роберт Левандовски и Серж Гнабри оформили по дублю. Также забитым мячом отметился Томас Мюллер. Единственный мяч в составе «Байера» забил чешский нападающий Патрик Шик.

В следующем матче Бундеслиги «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» 23 октября. «Байер» на своем поле примет «Майнц» 30 октября.

Таким образом, «Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 19 очков. «Байер» располагается на третьем месте с 16 очками. На втором месте находится дортмундская «Боруссия», которая набрала 18 баллов.

Бундеслига. Восьмой тур.

«Байер» — «Бавария» (1:5)

Голы: 0:1 — Левандовски, 4; 0:2 — Левандовски, 30; 0:3 — Мюллер , 34; 0:4 — Гнабри, 35; 0:5 — Гнабри; 1:5 — Шик, 55.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски попросил руководство клуба о трансфере.