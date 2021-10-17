Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене уступила в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) бегунье Сифан Хассан из Нидерландов.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Хассан завоевала две золотые медали, победив на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также взяла бронзу в забеге на 1500 метров.

В финальную тройку номинанток входили также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик из Польши.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Берлине.

Для россиянки этот турнир стал последним в нынешнем сезоне. Прежде спортсменка завоевала золото на летних Играх-2020, а также стала победительницей финала Бриллиантовой лиги.

Легкоатлетка является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины. Она также становилась чемпионкой Европы.