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Игрок «Динамо» заявил, что у него нет претензий к игрокам «Спартака» из-за драки

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал эпизод со потасовкой с футболистами столичного «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стычка с игроками «Спартака? Ничего особенного. Обычный игровой момент. Со стороны «Спартака» провокации не было», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

РПЛ. 11-й тур
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

Ранее сообщалось, что футболисты устроили драку во время матча между «Спартаком» и «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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