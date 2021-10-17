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Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым

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FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

После боя победителю вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Он сможет забрать коня в Пятигорске.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом на турнире AMC Fight Nights 105, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

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