Андронов о драке между игроками «Спартака» и «Динамо»: дерби только таким и должно быть

Журналист Алексей Андронов высказался о драке между футболистами московского «Спартака» и столичного «Динамо», которая произошла в концовке первого тайма матча Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:2).

«Дерби только таким и должно быть. С огнем, яростными эмоциями и концовкой! Бьют эмоции через край? Ничего страшного в этом нет. Вы бы видели, как, бывает, дерутся девчонки в баскетбольной NСАА», — написал Андронов в Telegram.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

Захарян, Грулев, Георгий Джикия и Жиго получили по желтой карточке.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал драку между игроками московских «Динамо» и «Спартака», которая произошла в конце первого тайма матча Российской премьер-лиги (РПЛ).