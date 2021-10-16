Экс-теннисист Кафельников: этот состав «Спартака» себя исчерпал

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо» (2:2), передает Metaratings.ru.

«Нынешний состав и ресурс себя исчерпал. Второй гол по делу пропустили, бело-голубые четыре раза еще простили, счет должен был быть 0:4», — сказал Кафельников.

Также Кафельников признался, что ушел со стадиона на 86-й минуте, когда бело-голубые вели со счетом 2:0.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.