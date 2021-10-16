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Российские теннисисты вышли в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

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Loren Elliott/Reuters

Российская пара в составе Аслана Карацева и Андрея Рублева пробились в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

В матче 1/2 финала россияне обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса — 6:3, 4:6, 10:5.

Матч длился 1 час 22 минуты. На счету российской пары 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 из 10 реализованных брейк-пойнта.

В главном матче турнира российская пара сыграет против победителя Джон Пирс/Филип ПолашекИван Додиг/Марсело Мело.

Напомним, в четвертьфинале турнира Рублев и Карацев в двух сетах обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась один час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Мухаммад – два эйса и сесь двойных ошибок.

В финале квалификации Калинская встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон.

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