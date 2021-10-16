Глава AMC Fight Nights Global рассказал, сколько получат Минеев и Исмаилов за бой-реванш

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Бюджет боя — $1 млн. Половина на гонорары. Остальная часть — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, гостиницы, перелеты. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше», — сказал Гаджиев после пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.

Поединок состоится 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Камил Гаджиев рассказал, что он думает о критике в адрес дагестанцев после избиения Романа Ковалева в московском метрополитене.