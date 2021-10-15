Тренер «Сочи» взял тайм-аут, потому что ему стало скучно

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров, комментируя поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4), заявил, что взял тайм-аут, потому что ему стало скучно. Слова тренера передает официальный сайт КХЛ.

«Пока мы учимся, как выигрывать такие матчи, — допускаем грубейшие ошибки, зарабатываем ненужные удаления. Ребята старались, молодцы, движение было нормальное, но надо учиться, как правильно заканчивать игру при счёте 2:1. «Трактор» сравнял и вышел вперед только благодаря нашим ошибкам. Почему я взял тайм-аут? Мне стало скучно, и я это сделал», — сказал Назаров.

После 19 матчей «Сочи» занимает последнюю, 12-ю, строчку в Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. Возглавляет конференцию финский «Йокерит», имеющий в активе 26 баллов.

Ранее Назаров после поражения от минского «Динамо» (3:7) заявил белорусскому журналисту, что ему нравится президент его страны.