Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Южной Корее устроят реальную «Игру в кальмара» 21:31
Стало известно, насколько оштрафуют российских бойцов, если их секунданты запрыгнут... 21:27
Эксперт Серенко указал на «тревожные» сигналы из Афганистана 21:25
Baza: 600 заключенных устроили бунт в исправительной колонии во Владикавказе 21:25
Акинфеев: Фернандес хотел уйти из сборной России после чемпионата мира 21:22
СК завел уголовное дело по факту хулиганских действий в Московском метрополитене 21:16
Госдеп выделил $67 млн подавляющей протесты армии Ливана 21:16
СК опроверг данные о госпитализации следователя после критики от Бастрыкина 21:13
В МИД России назвали цель теракта в Кандагаре 21:05
Захарова назвала «истерикой» реакцию Украины из-за «Северного потока... 21:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер «Сочи» взял тайм-аут, потому что ему стало скучно

close
100%
РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров, комментируя поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4), заявил, что взял тайм-аут, потому что ему стало скучно. Слова тренера передает официальный сайт КХЛ.

«Пока мы учимся, как выигрывать такие матчи, — допускаем грубейшие ошибки, зарабатываем ненужные удаления. Ребята старались, молодцы, движение было нормальное, но надо учиться, как правильно заканчивать игру при счёте 2:1. «Трактор» сравнял и вышел вперед только благодаря нашим ошибкам. Почему я взял тайм-аут? Мне стало скучно, и я это сделал», — сказал Назаров.

После 19 матчей «Сочи» занимает последнюю, 12-ю, строчку в Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. Возглавляет конференцию финский «Йокерит», имеющий в активе 26 баллов.

Ранее Назаров после поражения от минского «Динамо» (3:7) заявил белорусскому журналисту, что ему нравится президент его страны.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях