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Чемпион мира по хоккею рассказал о разборках с бандитами в 90-е годы

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу» рассказал о неприятной истории с бандитами в 1990-е годы.

Николишин рассказал, что ехал с супругой на автомобиле покупать плитку. Во время поездки экс-хоккеист попал в несильную аварию. Из второй машины, попавшей в ДТП, вышел мужчина, который уехал после краткосрочной потасовки с Николишиным. Олимпийский чемпион рассказал, что дождался сотрудников ДПС. Он объяснил им ситуацию и они его отпустили.

«Приехал домой — тут же вокруг вырастает группа благодетелей. Мои школьные друзья говорят: «У нас тут пацаны рядом, сейчас приедут, все порешают». Подъехали такие вот пацаны — сначала одни, потом другие. За ними подтянулись еще одни и говорят: «С теми не рамси, давай с нами, а то ноги поломаем битой». И понеслось. Из-за этой аварии началась вот такая катавасия, причем я никого не просил ни о чем.

Закончилось тем, что я определился с одной группой из этих вот помощников. И вот они ко мне подходят и говорят: «Слушай, да, мы все закроем, но за это ты нам должен две «Восьмерки» или $ 15 тыс.». Я думаю: ну ничего себе помощь. Причем они узнали, что я уже контракт подписал, и я понимаю, что дело катится не в том направлении», — рассказал Николишин.

Николишин обратился к президенту «Динамо» Александру Яковлевичу Стеблину, который дал ему номер телефона силовых структур, представители которых сидели в засаде дома экс-хоккеиста. Николишин рассказал, что к нему приехали два злоумышленника.

«Один поднялся в квартиру — его скрутили в подъезде, а дальше началось самое интересное. Второй сидел в машине и когда прочухал о ситуации, рванул в одно место. У полиции были обложены все места, куда можно было поехать, но, как полагается в России, машина у полицейских не завелась, и они не смогли перекрыть дорогу. Тот уезжает, бросает машину и убегает в народ, где теряется в толпе. Бригада полицейских, у которых не завелась машина, начинает бежать за ним и вылавливает какого-то парня в автобусе. Притаскивают человека мне на опознание, а я говорю, что это не он. Парень говорит, что на работу ехал», — сказал Николишин.

Ранее Андрей Николишин назвал ситуацию с тренерским штабом сборной России по хоккею «вакханалией» и «клоунадой».

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