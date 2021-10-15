Емельяненко перед боем: я уже далеко не тот Федор, которым был прежде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в преддверии боя с Тимоти Джонсоном заявил, что находится не в лучшей физической форме. Слова Емельяненко передает Fight Time.

«Чувствуется возраст – проседаю по физической силе, и чувствую, что я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет. Плюс, восстановление, конечно, не то уже – чувствуется 45. Но, слава богу, пока в строю, мне интересно, мне это нравится», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко – Джонсон состоится 23 октября в Москве на Bellator 269.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, что самым умным соперником в его карьере считает Антониу Родригу Ногейра.