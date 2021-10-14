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Тренер «Динамо» Шварц рассказал, какое блюдо русской кухни готов есть каждый день

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Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о жизни в России. В частности, специалист ответил на вопрос, какие блюда русской кухни ему понравились.

«Есть места в Москве, в которых мне очень нравится, и мы с семьей часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. А также, конечно, Красная Площадь.

Осталось сильное впечатление от столичного метро. Был удивлен красотой и чистотой метро. Понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

Русская кухня? Отмечу борщ в первую очередь. Могу есть его хоть каждый день. Все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ», – приводит слова наставника официальный сайт «Динамо».

В мае 2017 года Шварц возглавил «Майнц». В ноябре 2019 года немецкий специалист и клуб приняли решение досрочно расторгнуть контракт из-за неудачного старта «Майнца» в сезоне.

В октябре 2020 года Шварц был назначен главным тренером «Динамо». Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Под руководством немца бело-голубые после десяти туров занимают вторю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Сандро Шварц назвал отличия российского футбола от немецкого.

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Футбол. Чемпионат России
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