Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФРГ заявили, что «Северный поток-2» поможет снизить цены на газ... 18:01
Колосков заявил, что нельзя рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою 18:01
Правозащитную организацию «Якутия – Наше Мнение» внесли в реестр иноагентов 17:57
В Германии вспомнили о временах Третьего рейха после факельного шествия... 17:50
Зеленский приехал с визитом в Донбасс 17:48
Экс-советник Путина: россияне даже во время секса смотрят в смартфон 17:47
Боец ММА — о шутке Хабиба: ничего страшного, он же не над правительством... 17:45
В ФРГ опровергли сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки... 17:44
Любознательная американка разделась в аэропорту и начала задавать странные вопросы 17:35
Патриарх Кирилл заявил, что защита России Богоматерью — реальный факт 17:34
Бесплатная ставка 1000 р.

В молодежной и олимпийской сборных России по хоккею сменились наставники

close
100%
РИА Новости

В молодежной и олимпийской сборных России по хоккею сменились наставники. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов был назначен на аналогичный пост в Олимпийскую сборную (ближайший резерв национальной команды). Олег Браташ стал главным тренером молодежки.

Данные изменения прокомментировал глава ФХР Владислав Третьяк.

«Изменения в тренерских штабах молодежной и олимпийской сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим соревнованиям.

Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — сказал президент ФХР.

Нынешний сезон — третий по счету для Игоря Ларионова в системе сборных России. Наставник входил в тренерский штаб молодежной сборной России на молодежном чемпионате мира в сезоне 2019/20, после чего был назначен главным сборной U20. Специалист будет готовить резерв для национальной команды.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, до этого он был тренером в молодежной сборной и главным тренером Олимпийской сборной.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на информацию о том, что олимпийский чемпион Илья Ковальчук войдет в тренерский штаб национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях