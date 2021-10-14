В молодежной и олимпийской сборных России по хоккею сменились наставники. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов был назначен на аналогичный пост в Олимпийскую сборную (ближайший резерв национальной команды). Олег Браташ стал главным тренером молодежки.

Данные изменения прокомментировал глава ФХР Владислав Третьяк.

«Изменения в тренерских штабах молодежной и олимпийской сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим соревнованиям.

Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне», — сказал президент ФХР.

Нынешний сезон — третий по счету для Игоря Ларионова в системе сборных России. Наставник входил в тренерский штаб молодежной сборной России на молодежном чемпионате мира в сезоне 2019/20, после чего был назначен главным сборной U20. Специалист будет готовить резерв для национальной команды.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, до этого он был тренером в молодежной сборной и главным тренером Олимпийской сборной.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на информацию о том, что олимпийский чемпион Илья Ковальчук войдет в тренерский штаб национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.