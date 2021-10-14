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Арбитр Васильев заявил, что его дисквалификация связана с «командой не из Москвы»

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РИА Новости

Футбольный арбитр Станислав Васильев поделился мнением о причинах своего пожизненного отстранения от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — цитирует Васильева «Чемпионат.com».

В мае 2021 года глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, ныне исполняющий обязанности президента РПЛ, заявил, что арбитра временно отстранили от работы на матчах РПЛ после того, как он ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Позже стало известно о пожизненном отстранении арбитра.

Ранее Хачатурянц высказался о судействе в чемпионате России. По мнению главы РПЛ, в настоящее время коррупционная составляющая в судействе невозможна. Он считает, что ошибки носят человеческий характер.

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Футбол. Чемпионат России
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