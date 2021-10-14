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Овечкин ответил эксперту, заявившему о том, что он «кончился»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на высказывание экс-нападающего «Аризоны Койотс» и телеэксперта Джона Скотта о том, что он «кончился».

«Я ничего об этом не думаю. Это просто его мнение. Если он думает, что мы постарели и уже не добьемся успеха — пусть так думает дальше. Но мы продолжим играть в свой хоккей, показывая свою лучшую игру. И посмотрим, что будет», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ.

В первом матче регулярного чемпионата «Вашингтон» на домашней арене нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Овечкин, также Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер.

Также в активе капитана «Вашингтона» две голевые передачи. У его одноклубника Евгения Кузнецова три результативных паса.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал Скотта, который выразил мнение о том, что Овечкин не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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