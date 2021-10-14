Овечкин стал вторым действующим игроком НХЛ, набравшим 500 очков в большинстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым действующим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось набрать 500 очков в большинстве.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) российский нападающий отдал две голевые передачи при численном преимуществе «Вашингтона». Теперь в его активе 501 (269+232) очко в карьере в большинстве среди действующих хоккеистов. Лидирует по этому показателю форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 545 (143-402).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очков (732 голов + 592 передач).

Ранее легендарный хоккеист Уэйн Гретцки взял интервью у Овечкина.