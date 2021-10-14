Эдгард Запашный о шутке Хабиба: он просто троллит Макгрегора

Российский дрессировщик Эдгард Запашный оценил шутку экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора, передает «Матч ТВ».

«Хабиб просто троллит Макгрегора. Сейчас много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьезный национальной вопрос. Я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы», — сказал Запашный.

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Хабиб предложил Бастрыкину наградить медалью Конора, которого «тоже били толпой дагестанцы».

Ранее российский боец Виталий Минаков высказался о шутке экс-чемпионат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.