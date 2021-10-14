Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинцы раскритиковали ЕС за реакцию на контракт... 05:52
Полиция задержала мужчину, застрелившего из лука пять человек в Норвегии 05:43
Турецкая лира подешевела к рублю до исторического минимума 05:31
Прожиточный минимум в Москве увеличат до 18,7 тыс. рублей 05:29
Дипломат Воронцов: российских войск на Украине нет и никогда не было 05:26
Карпин рассказал о штрафах в сборной России 05:21
Богомолов рассказал, как используют смертельное ДТП с машиной Собчак 05:15
Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в НХЛ 05:13
США призвали Россию убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты 05:06
Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19 05:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Эдгард Запашный о шутке Хабиба: он просто троллит Макгрегора

close
100%
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Российский дрессировщик Эдгард Запашный оценил шутку экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора, передает «Матч ТВ».

«Хабиб просто троллит Макгрегора. Сейчас много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьезный национальной вопрос. Я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы», — сказал Запашный.

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

Хабиб предложил Бастрыкину наградить медалью Конора, которого «тоже били толпой дагестанцы».

Ранее российский боец Виталий Минаков высказался о шутке экс-чемпионат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях