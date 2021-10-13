Лучшего бойца UFC выгнали из спортзала из-за алкоголизма

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс из-за проблем с алкоголем и ареста в связи с домашним насилием отстранен от тренировок в зале Jackson Wink. Об этом сообщил тренер спортсмена Майк Винкельджонн в шоу The MMA Hour.

«Меня шокировала эта новость с его женой. Больше всего — то, что его дочери сами вызвали полицию. Я сам отец троих дочерей, я учу их самообороне и слышать такое… Джон отстранен от тренировок, ему нельзя приходить в наш зал. Он сможет вернуться, когда бросит пить и наладит свою жизнь. Я умоляю его бросить пить. И я должен был создать прецедент для других моих ребят в зале — так себя вести нельзя. Поэтому Джон больше не в нашем зале», — сказал Винкельджон.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации из-за запрещенного удара локтем. Еще один бой признан несостоявшимся.

Также Джонс — самый молодой чемпион за всю историю UFC. За четыре года он провел восемь успешных защит титула.

Ранее Джон Джонс был арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии.