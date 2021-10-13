Карпин о песне «Валера» в раздевалке: за это понесут ответственность, возможно, увольнение

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что персонал, который выложил видео из раздевалки команды после матча со Словенией, понесет ответственность.

«Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение», — сказал Карпин.

Ранее исполнительница хита «Валера» Афродита изменила текст своей песни после победы сборной России.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.