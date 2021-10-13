Карпин: было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» высказался о том, что полузащитник национальной команды Алексей Миранчук получает мало игрового времени в итальянской «Аталанте».

«Хотелось бы, чтобы наши в Европе играли по 90 минут. Если нет, то пусть они играют не в Италии. По мне, было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте», а в какой-нибудь «Сампдории» или «Вероне» по 90 минут.

Игрок из России, который играет весь матч, или Миранчук, который выходит на 10 минут? Встречный вопрос. А кто был лучшим у Словении? Иличич? Он играет в «Аталанте»? Миранчук не играл, но по тестам превосходит тех, кто играет в России. Там он тренируется против Иличича и остальных», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднапп дал совет Алексею Миранчуку.