Валуев о посте Хабиба: можно воспринимать двояко

Депутат Госдумы Николай Валуев оценил шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландского бойца Конора Макгрегора. Слова Валуева передает «Чемпионат».

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

«Хабиб не считает, что такой пост может быть воспринят как-то иначе. Одно из двух: либо он неуместно шутит, либо он шутит над Макгрегором, своим бывшим оппонентом. Всем следует узнать у самого Нурмагомедова, что он хотел сказать этим постом. Если он не высказывается, то все будут высказывать не более чем предположения.

Если говорить о моем мнении, я считаю, что такой пост можно воспринимать двояко. В одном случае – шутка и шутка, а с другой стороны, она приобретает совершенно иной оттенок. Повторюсь, надо у самого Хабиба узнать, написать ему в социальных сетях. Может быть, он и ответит», — сказал Валуев.

Ранее дзюдоист Дмитрий Носов заявил, что шутка Хабиба неудачная.