Олимпийский чемпион Далалоян: учусь у Макгрегора, как не быть дебилом

Победитель Игр по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор является его антикумиром.

«Макгрегор мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом», — сказал Далалоян в программе «50 вопросов».

В смешанных единоборствах 32-летний Макгрегор провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В 2015 году в поединке против Жозе Альдо ирландец завоевал титул чемпиона в полулегком весе. Спустя год он победил Эдди Альвареса и стал обладателем пояса в легком весе.

В последнем поединке, который прошел 11 июля 2021 года на турнире UFC 264, Макгрегор проиграл техническим нокаутом представителю США Дастину Порье.

Ранее прокуратура французского города Бастия закрыла дело против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях о непристойном поведении. Спортсмен был задержан 12 марта 2021 года по обвинению в демонстративном поведении сексуального характера.