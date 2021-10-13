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Блогера Тарасова разочаровала шутка Хабиба про Конора и избиение москвича в метро

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https://www.instagram.com/artemtarasov_mma/

Блогер Артем Тарасов высказался о шутке экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сравнившего драку потасовку своей команды с ирландцем Конором Макгрегором с избиением мужчины в московском метро.

«Честно говоря, увидев этот пост, я очень расстроился и разочаровался. Не понял, откуда здесь сарказм и такое заявление. Может быть, это такая кавказская штука: брат за брата. Возможно, он попытался оправдать действия своих соотечественников, но тем самым он просто навлек на себя гнев общества.

Ситуация была некрасивая, а он в интернете — лучший спортсмен мира — шутит на эту тему. Совсем некорректно, мне кажется, с любой точки зрения это неправильно. Мне кажется Нурмагомедов в этой ситуации должен себя совсем по-другому вести и подавать совсем другой пример», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Ранее бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров нецензурно высказался в адрес Хабиба за шутку об избиении москвича в метро.

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